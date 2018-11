Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting paga juros de 5,25% por empréstimo

Se a procura ficar aquém de 15 milhões operação é retirada.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

O prospeto relativo ao empréstimo obrigacionista da SAD do Sporting no valor de 30 milhões de euros (seis milhões de obrigações ao preço de cinco euros cada), foi esta sexta-feira divulgado pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Tal como o CM noticiou, a operação é coordenada pelo Montepio Investimento e paga uma taxa de juro de 5,25% (taxa anual nominal bruta). A taxa de rentabilidade líquida é de 3,8%.



Os juros são pagos semestralmente e o reembolso total do empréstimo está fixado para 26 de novembro de 2021. Não existe tomada firme por parte das instituições financeiras (recorde-se que na emissão 2015-2018 o Novo Banco e o Millennium/BCP tomaram firme até 10 milhões de euros).



Outra condição para a realização do empréstimo é que a procura esteja acima dos 15 milhões de euros. O Sporting pode aumentar o montante do empréstimo se a procura for muito grande, tendo que comunicar esse valor à CMVM até ao próximo dia 16 de novembro.



A subscrição das obrigações começa na próxima segunda-feira, dia 12, e vai até dia 22 de novembro.