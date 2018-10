Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting pagou quatro milhões de euros à Gestifute

SAD dos 'leões' anunciou ter chegado a acordo com a Gestifute, que reduziu a dívida de 9,05 milhões de euros para quatro milhões.

O Sporting pagou quatro milhões de euros à Gestifute, depois de ter chegado a acordo com a empresa de Jorge Mendes, em relação a uma dívida que tinha resultado das renovações dos futebolistas Adrien Silva e Rui Patrício.



Em comunicado enviado na quarta-feira à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), a SAD dos 'leões' anunciou ter chegado a acordo com a Gestifute, que reduziu a dívida de 9,05 milhões de euros para quatro milhões.