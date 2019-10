Sporting pagou sete milhões de euros em comissões com compra e venda de jogadores

Como habitual nas últimas épocas, a SAD do Sporting fez o balanço dos gastos e encaixes com a transferência de passes de jogadores durante o mercado de verão.

De acordo com o comunicado emitido na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), na compra de passes de jogadores o Sporting gastou 20,5 milhões de euros, tendo pago 1,367 milhões de euros em comissões.

Em causa estiveram as transferências de Luciano Vietto, Luis Neto, Valentin Rosier, Rafael Camacho e Eduardo Henrique.

Nas vendas o Sporting esteve bastante mais ativo, com a transferência de mais de 20 passes de jogadores. No total o Sporting encaixou 42 milhões de euros, sendo que estas transações implicaram o pagamento de 5,55 milhões de euros em comissões.

Assim, entre compras e vendas o Sporting gastou 6,92 milhões de euros. O valor que encaixou foi 21,5 milhões de euros superior ao que gastou na compra de passes de jogadores.

As comissões mais avultadas foram pagas nas vendas de Raphinha (2,5 milhões de euros) e Thierry Correia (2 milhões de euros).

Além das compras e vendas, o Sporting efetuou muitos empréstimos de jogadores (nove em Potugal e 10 no estranjeiro). E também recebeu três jogadores emprestados, destacando-se Jesé Rodríguez. O empréstimo do espanhol pelos franceses do PSG custou 2 milhões de euros aos cofres de Alvalade, sendo que o Sporting tem opção de compra.



(notícia corrigida às 13:00. A comissão de 2 milhões de euros foi paga na venda de Thierry Correia e não de Bas Dost)