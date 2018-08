Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting poupa seis milhões de euros e deixa Doumbia sair

SAD tenta vender passe de guarda-redes italiano contratado por Bruno de Carvalho.

Por Tânia Laranjo | 01:30

O Sporting vai poupar seis milhões de euros por ano, depois de ter deixado sair o avançado Doumbia, de 30 anos, que tinha sido contratado por Bruno de Carvalho. Era um dos atletas mais caros do plantel verde-e-branco, com a particularidade de nem sequer ser titular. Há vários dias que o Sporting tentava negociar o passe do atleta que ontem chegou a acordo com os espanhóis do Girona, a título definitivo. A SAD não recebe qualquer quantia, mas deixa de ter o encargo com o salário do jogador.



Com um ‘problema’ resolvido, os verdes-e-brancos tentam agora resolver outro. O que fazer ao guarda-redes italiano que Bruno de Carvalho contratou, dias antes de ter sido destituído em assembleia geral. Viviano tem também um salário elevado. Recebe dois milhões por época, mas dificilmente ficará à frente da baliza do Sporting. Para já, o titular é Roman Salin e Viviano nem sequer foi convocado para o dérbi com o Benfica. Parece estar de fora das opções de José Peseiro, até porque não está nas melhores condições físicas.



Neste caso parece estar tudo mais complicado. Não há qualquer clube interessado nos serviços do guarda-redes que assinou 2 anos pelo Sporting. Tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.



Áudio trama membro da lista de Varandas

A divulgação de um áudio envolvendo Pedro Silveira, até ontem candidato à direção na lista de Frederico Varandas, levou ao seu afastamento. Silveira apelava a amigos que votassem na sua lista. Dizia depois que ia "mandar" no Sporting e que se Varandas o tentasse descartar "ia-lhe ao focinho". Proferia insultos contra João Benedito e José Maria Ricciardi.