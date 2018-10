Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting prepara jogo da Taça de Portugal já com Coates e Ristovski

Leões defrontam no sábado o Loures, do Campeonato de Portugal.

16:53

O argentino Coates e o macedónio Ristovski regressaram hoje aos treinos do Sporting, após vários dias de ausência em representação das respetivas seleções, iniciando a preparação para o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol.



O francês Mathieu efetuou treino condicionado no relvado da Academia de Alcochete, numa sessão que contou com a presença dos futebolistas sub-23 Kiki e Tiago Djaló, que foram chamados pelo treinador José Peseiro, mantendo-se Bas Dost e Raphinha ainda em tratamento.



O Sporting, finalista vencido na última edição da Taça de Portugal, defronta no sábado o Loures, do Campeonato de Portugal, em Alverca, em jogo referente à terceira eliminatória da competição.



Na sexta-feira, os jogadores da equipa lisboeta voltam a treinar na Academia de Alcochete, a partir das 10h00 horas, à porta fechada.