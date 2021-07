Sporting processa Inter de Milão se João Mário for para o Benfica

O Sporting está a ponderar avançar com um processo contra o Inter de Milão, caso João Mário assine pelo Benfica, apurou oO jogador rescindiu esta segudna-feira com os italianos em Turim e regressou a Lisboa, livre para assinar pelos encarnados. Tem à sua espera um contrato por cinco anos, que custará mais de 20 milhões de euros à SAD das águias.Com a rescisão, o Inter está a tentar não pagar os 30 milhões de euros previstos numa das cláusulas do contrato que rubricou com os leões em 2016, a qual dizia que essa seria a verba a pagar caso o jogador regressasse a Portugal durante a vigência do vínculo. Na altura, o internacional português assinou até junho de 2022.