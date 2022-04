Sporting procura aproximar-se do FC Porto na receção ao Paços de Ferreira

O Sporting recebe este domingo o Paços de Ferreira, num encontro da 28.ª jornada da I Liga de futebol em que os 'leões' procuram aproximar-se do líder FC Porto e aproveitar o desaire do Benfica em Braga.

Caso vença em Alvalade, perante o atual nono classificado da prova, a equipa de Rúben Amorim coloca-se provisoriamente a três pontos do FC Porto, que joga na segunda-feira no Dragão com o Santa Clara, na partida que fecha a ronda.

Um triunfo deixa também os atuais campeões nacionais com uma vantagem de nove pontos para o Benfica, terceiro classificado, uma diferença que colocaria o emblema de Alvalade ainda mais próximo do acesso direto à Liga dos Campeões da próxima temporada.

O encontro está agendado para as 20h30.

Destaque ainda para o sempre 'quente' duelo entre Moreirense e Vitória de Guimarães e para receção do Marítimo ao Tondela.

Na sexta-feira, a jornada arrancou com o Benfica a cair na casa do Sporting de Braga, quarto classificado, por 3-2.

Programa da 28.ª jornada:

- Sexta-feira, 01 abr:

Sporting de Braga - Benfica, 3-2

- Sábado, 02 abr:

Belenenses SAD -- Portimonense, 2-0

Arouca - Gil Vicente, 2-1

Estoril Praia - Vizela, 1-2

Famalicão -- Boavista, 1-2

- Domingo, 03 abr:

Marítimo -- Tondela, 15h30

Moreirense - Vitória de Guimarães, 18h00

Sporting - Paços de Ferreira, 20h30

- Segunda-feira, 04 abr:

FC Porto - Santa Clara, 20h15