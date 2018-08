Sporting procura virar a página da crise no clube e entrar a ganhar na I Liga

Moreirense recebe leões às 18h30 deste domingo.

Por Lusa | 08:45

O Sporting arranca este domingo a sua participação na I Liga de futebol com a visita ao Moreirense, no primeiro jogo oficial desde a derrota na final da Taça de Portugal e da crise dos últimos meses.Para trás fica o processo que levou à queda da direção presidida por Bruno de Carvalho , a saída do treinador Jorge Jesus e a sua substituição por José Peseiro, a marcação de eleições para oito de setembro e a controvérsia gerada pelas rescisões de contrato de nove elementos do plantel, das quais três acabariam por ser revertidas (Bruno Fernandes, Bas Dost e Rodrigo Battaglia).O sonho de recuperar o título que escapa desde 2002 desaconselha entradas em falso dos 'leões', sobretudo após os rivais FC Porto e Benfica terem vencido nas suas estreias o Desportivo de Chaves (5-0) e o Vitória de Guimarães (3-2), respetivamente. Também no sábado o Vitória de Setúbal venceu o Desportivo das Aves (2-0) e o Belenenses bateu o Tondela (1-0). José Peseiro chamou 21 jogadores para o encontro que se inicia às 18h30, destacando-se as presenças dos reforços Nani, Viviano, Raphinha e Bruno Gaspar.Do lado do clube de Alvalade está também a história favorável dos embates com a formação de Moreira de Cónegos, traduzida em 13 triunfos e apenas duas derrotas em 19 jogos disputados.Na época 2017/18, o conjunto minhoto logrou um empate a um golo na receção aos 'leões' na sétima jornada, mas o Sporting acabou por impor a sua superioridade e saiu vencedor na receção em Alvalade, à 24ª jornada, por 1-0, com o golo decisivo de Gelson Martins a surgir já em tempo de 'descontos'.A jornada inaugural prossegue com um duelo insular e que marca o regresso do Santa Clara à elite do futebol português na deslocação ao terreno do Marítimo, às 16h00.À mesma hora, Feirense e Rio Ave medem forças em Santa Maria da Feira. Já depois do embate entre Moreirense e Sporting, é a vez de o Sporting de Braga apadrinhar o regresso do Nacional, às 20h30.