Fechada que está a contratação de Ricardo Esgaio, o Sporting vira agora todas as baterias para garantir o lateral-esquerdo Rúben Vinagre (Wolverhampton).O jogador de 22 anos já se manifestou favorável à ida para Alvalade, estando apenas por ultimar os moldes da negociação. Inicialmente, os leões pretendiam apenas o empréstimo, mas agora já colocam em cima da mesa a possibilidade de compra do passe.

Vinagre, que também esteve no radar do Benfica e que na última época esteve cedido ao Famalicão, é o escolhido para colmatar a provável saída de Nuno Mendes para o futebol inglês (Manchester City ainda é o principal candidato a contratar o internacional português de 19 anos). O uruguaio Ugarte (Famalicão) também está perto de ser reforço do leão.