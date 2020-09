Sporting recebe Viking ou Aberdeen na terceira pré-eliminatória da Liga Europa

O Sporting recebe o vencedor do embate entre os noruegueses do Viking e os escoceses do Aberdeen na terceira pré-eliminatória da Liga Europa em futebol, ditou hoje o sorteio realizado em Nyon, na Suíça.

O conjunto comandado por Rúben Amorim jogará no Estádio José Alvalade, em Lisboa, sem público, em 24 de setembro, perante o conjunto que sair vencedor do embate da segunda pré-eliminatória, marcada para 17 de setembro.

Para conseguir chegar à fase de grupos, o Sporting terá ainda de ultrapassar o 'play-off', igualmente num único jogo, marcado para 01 de outubro. O sorteio realiza-se em 18 de setembro.

Quarto colocado da I Liga em 2019/20, o Sporting procura qualificar-se pela oitava vez para a fase de grupos da Liga Europa, prova em que tem como melhor registo a presença nas meias-finais de 2011/12.

Antes do Sporting, o Rio Ave entra na segunda pré-eliminatória, enquanto o Sporting de Braga já assegurou um lugar na fase de grupos, na qual também estará o Benfica se for eliminado na terceira pré-eliminatória ou no 'play-off' da 'Champions'.