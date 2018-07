Espanhóis fizeram última tentativa para chegar a acordo com o clube de Alvalade mas Sousa Cintra recusou.

18:26

O Atlético de Madrid fez uma última tentativa para chegar a acordo com o Sporting por Gelson Martins, esta quarta-feira.



O clube espanhol apresentou uma proposta de 22 milhões de euros, mais dez por objetivos, dos quais metade eram relativamente fáceis de atingir.



Em troca ficaria com uma percentagem entre os 60 e os 70 por cento do passe. Sousa Cintra, mais uma vez, recusou de imediato, pedindo 50 milhões pela transferência, segundo avança o Record.