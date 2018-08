Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting rejeita testa de ferro de Bruno de Carvalho

Providência cautelar determina que formalismo da candidatura tem de ser cumprido, mas nada diz sobre validação.

Por Tânia Laranjo | 02:32

Nem Bruno de Carvalho, nem Erik Kurgy podem concorrer às eleições do Sporting. O CM sabe que ambas as candidaturas serão aceites, desde que cumpram os formalismos legais, mas não serão depois validadas. No caso de Bruno de Carvalho, a questão é simples: o tribunal determinou, no âmbito de uma providência cautelar, que o Sporting tinha de aceitar a candidatura, o que acontecerá às 10h30 desta terça-feira.











Diz-se depois, no mesmo documento, assinado por uma juíza de Lisboa, que caberá ao clube validar a mesma candidatura. Na altura em que a providência cautelar foi interposta, Bruno de Carvalho ainda não conhecia a decisão que o suspende de sócio por um ano, impedindo-o então de ir a eleições.



Por também saber que a sua candidatura não será aceite, Bruno de Carvalho manteve esta segunda-feira, já depois de conhecer a decisão judicial, a recolha de assinaturas para avançar com Erik Kurgy para número um, como testa de ferro. Será então uma segunda lista que, segundo fonte do Sporting, sofre igualmente de uma nulidade.



Quer Bruno, quer Erik, assumiram que se trata de uma fraude. Erik disse esta segunda-feira publicamente que será Bruno de Carvalho o presidente do clube, o que foi depois confirmado pelo próprio. "Leiam bem o que eu escrevi (...) todos continuarão a votar em mim na mesma", escreveu o presidente destituído no seu Facebook. Refira-se, ainda, que durante esta segunda-feira, uma comitiva de membros da candidatura de Bruno de Carvalho esteve em Alvalade e voltou a sair sem entregar os documentos.



Informaram Marta Soares por email às 16h48 que fariam a entrega às 17h30, e às 17h12 receberam a resposta de que teriam de o fazer durante esta terça-feira, por impossibilidade dos funcionários do Sporting. Os elementos da candidatura ainda chamaram a polícia, mas sem êxito. As assinaturas não foram recebidas.



Nova baixa na Comissão Há mais uma baixa na Comissão de Gestão. Depois de Alexandre Cavalleri, é a vez de Jorge Gurita deixar a equipa para integrar a candidatura de Ricciardi.



Mais dois candidatos

Madeira Rodrigues e João Benedito formalizaram esta segunda-feira a candidatura. Esta terça-feira, está marcada a apresentação da lista de José Maria Ricciardi às 18 horas.



Formalizam candidaturas

Rui Jorge Rego também já marcou para quarta-feira a apresentação da sua lista. Dias Ferreira apresenta a sua lista na manhã do mesmo dia.



Reforço na calha

O Sporting quer avançar para a contratação, por empréstimo, do avançado Raúl de Tomás, espanhol de 23 anos (nasceu na República Dominicana e tem dupla nacionalidade). O jogador do Real Madrid, que na época passada esteve emprestado ao Rayo Vallecano e marcou 24 golos em 32 jogos oficiais, renovou com os espanhóis até 2023. O negócio pode ser fechado quarta-feira.