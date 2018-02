Passivo do clube desceu 40 milhões no primeiro trimestre.

A dívida bancária reduziu 23 milhões e os custos com o pessoal foram de 37 milhões.

A SAD do Sporting encerrou o primeiro semestre desta temporada com um lucro de 10,1 milhões de euros, avança esta quarta-feira o jornl Record. Este número representa uma quebra face aos 46,5 milhões de euros no período homólogo.Já as receitas aumentaram 9,3%, com os custos a aumentarem 8%, o que representa 54 milhões de euros.O clube baixou, no mesmo período de tempo, 40 milhões de euros no seu passivo.