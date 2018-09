Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting SAD pagou 3,8 milhões de euros em prémios

Valor em prémios desportivos e de desempenho quadruplicou.

Por Hugo Real | 08:46

Na temporada passada, a Sporting SAD pagou 3,848 milhões de euros em "prémios de desempenho e performance desportiva", um valor que significou um crescimento de 337,3% em relação à época anterior. Ou seja, o montante quase quadruplicou, isto numa temporada em que os leões venceram apenas a Taça da Liga e terminaram o campeonato no 3º lugar, o que os afastou da Liga dos Campeões.



De acordo com o relatório e contas da sociedade da temporada de 2017/18, neste valor estão incluídas "as remunerações variáveis que dizem respeito a prémios atribuídos aos atletas e equipa técnica pelo desempenho coletivo e prémios de performance individuais, incluídos em alguns contratos de trabalho, determinados em função do número de participações como titular da equipa nas diversas competições".



Estas remunerações, acrescenta o documento, atingiram os 3,387 milhões de euros, uma subida de quase 360%.



Recorde-se que na época 2016/17 os leões não venceram nenhuma competição, tendo terminado a liga também no terceiro lugar, garantindo a entrada na Champions através do play-off.



Contrato com 122 atletas

No final de junho deste ano, a SAD tinha 122 jogadores com contrato profissional (em que estão incluídos jovens da formação), mais 19 atletas do que no mesmo mês de 2017.



Frederico Varandas

O novo presidente falou ontem pela primeira vez com o plantel de futebol. Aproveitou para expressar um apelo de união entre jogadores e técnicos.