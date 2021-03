Todos os testes à Covid-19 feitos esta sexta-feira ao plantel de Rúben Amorim deram resultado negativo.



O medo era grande em Alvalade e a CMTV sabe que por isso o departamento médico do Sporting decidiu fazer mais testes no dia de hoje para controlo interno, devido aos casos confirmados de Matheus Nunes e Antunes.





Esta nova ronda de testes foi feita no dia anterior ao do jogo da jornada 24 do campeonato. O Sporting recebe este sábado o Vitória de Guimarães.