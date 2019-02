Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting sofre com apagão de Bas Dost

Holandês leva menos 6 golos na Liga face a igual período da temporada passada.

Por Filipe António Ferreira | 09:07

O momento negativo que o Sporting atravessa por esta altura da temporada explica-se, em grande medida, pela menor produtividade do goleador Bas Dost.



Os números falam por si. O holandês tem, até à 23ª jornada, 14 golos apontados. Em igual período da época passada o goleador já levava 20, enquanto na primeira época de leão ao peito tinha 18 tentos apontados.



A chegada do técnico Marcel Keizer ao Sporting até que motivou Bas Dost, mas nas últimas oito jornadas foi fundamental apenas uma vez na conquista dos três pontos (contra o Sp. Braga, em que apontou dois golos, 3-0).



De resto, marcou um golo na derrota sofrida frente ao Benfica (4-2) e no empate 1-1 no terreno do V. Setúbal.



A ineficácia do holandês de 29 anos tem sido visível a olho nu. Por exemplo, em Villarreal, para a Liga Europa, Bas Dost falhou um golo fácil nos instantes finais que daria a passagem aos oitavos de final da prova.



Keizer reconhece a importância do jogador para o que falta da temporada e tem trabalhado junto do jogador a vertente psicológica.



Bas Dost foi o melhor marcador da Liga em 2016/17 com 34 golos.



Keizer: "Esta m.... é uma brincadeira"

"This shit is a joke!" [Esta m... é uma brincadeira]". Foram estas as palavras que custaram a expulsão a Marcel Keizer nos minutos finais do jogo Marítimo-Sporting, na 2ª feira (0-0).



O treinador holandês foi multado em 287 euros.