Foram 27 678 ‘ordens’ de ataque ao servidor de emails do Sporting que Rui Pinto terá dado num só dia, 22 de setembro de 2015. A revelação foi feita, ontem, pelo especialista da PJ Afonso Rodrigues, ouvido como testemunha na 10ª sessão do julgamento do hacker, no âmbito do caso Football Leaks, que está acusado de 90 crimes, entre os quais tentativa de extorsão e sabotagem informática.