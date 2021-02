A eventualidade de algum clube pagar a cláusula de rescisão de 20 milhões de euros para o retirar do Sporting não preocupa Rúben Amorim. “Nunca pensei que pagassem a do Sp. Braga [10 milhões, que passaram a ser 12 milhões de euros] e aqui estou eu. Já tenho alguns anos disto e sei que bastam duas derrotas para em vez dessa afirmação aparecer outra do género: ‘Sporting sonda Abel’, por exemplo. Quero é gozar o momento”, disse o técnico leonino, no que se depreende ser uma referência a Abel Ferreira, que venceu a Taça Libertadores pelos brasileiros do Palmeiras.



Plano B para a chuva e vento em Barcelos

Nuno Mendes falha o jogo desta terça-feira frente ao Gil Vicente. “O Nuno ainda tem algum desconforto. Não queremos arriscar, ainda para mais depois da exibição do Antunes”, disse ontem Rúben Amorim, entre risos. “O Nuno passou muito tempo lesionado, subiu de forma, é um miúdo de 18 anos, um ativo do Sporting, logo temos de ter atenção à parte física”, completou o técnico.

“Sabemos que vai haver muita chuva e vento em Barcelos, logo o nosso foco é preparar um plano B, como na Madeira [com o Nacional]”, adiantou o técnico leonino.