Sporting tenta segurar Bas Dost com melhoria de salário

Sporting tenta convencer holandês a ficar em Alvalade, mas há vários clubes interessados.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Sousa Cintra está a jogar a última cartada, uma melhoria salarial, para convencer Bas Dost a continuar no Sporting, apurou o Correio da Manhã.



O ponta de lança holandês, de 29 anos, foi um dos nove jogadores que rescindiram contrato com o Sporting na sequência das agressões na Academia de Alcochete no dia 15 de maio. Bas Dost foi o mais visado, tendo recebido vários pontos na cabeça após ser agredido com um cinto e com pontapés.

Perante as carências ofensivas demonstradas pela equipa nesta pré-época, em que Montero tarda em afirmar-se como o goleador da equipa, o objetivo de Sousa Cintra é demover Bas Dost a rescindir com justa causa.



O holandês teme pela segurança da sua família, a esposa está prestes a ser mãe, e ainda não esqueceu o terror vivido em Alcochete. Os leões estão em conversações com os representantes do atleta e, sobre a mesa, está a possibilidade de tornar Bas Dost num dos jogadores mais bem pagos do plantel. Assim, não seria necessário recorrer ao mercado para contratar um jogador que poderá não se adaptar ao futebol nacional.



Sousa Cintra tem apelado ao coração de Bas Dost e usado Bruno Fernandes, atleta que retirou o pedido de rescisão com justa causa, como exemplo do novo Sporting.



Bas Dost tem vários clubes interessados e os salários oferecidos são mais elevados do que aquele que oferece o Sporting. Uma situação que tem sido um entrave ao desfecho destas negociações. Certo é que o futuro do jogador será resolvido nos próximos dias, quer fique ou saia de Portugal.



PORMENORES

Descanso aos titulares

Os jogadores do Sporting que começaram o jogo contra o Nice ficaram no hotel, onde a equipa está hospedada, a fazer trabalho de recuperação ontem. Além dos titulares, José Peseiro também não contou com Mattheus Oliveira e Jovane Cabral, durante o treino matinal em Nyon, na Suíça. Apenas 13 atletas estiveram na sessão.



Plantel assistiu ao Mundial

O técnico José Peseiro deu tarde livre ao plantel do Sporting para que os jogadores pudessem assistir à final do Campeonato do Mundo.



Nani aguarda estreia

Nani ainda não se estreou com a camisola do Sporting desde que foi anunciado o seu regresso a Alvalade. O internacional português é o único reforço que ainda não somou qualquer minuto esta pré-temporada.



Matheus Pereira surpreende peseiro

Matheus Pereira tem sido a grande revelação do Sporting no estágio na Suíça. As prestações do extremo surpreenderam José Peseiro e o brasileiro deve ser aposta do técnico no arranque da época oficial. Matheus Pereira esteve cedido ao Desp. Chaves na última época.



João Palhinha abre portas a uma saída

João Palhinha admite rumar a outro clube durante este mercado de transferências. "Lyon ou Lille? O que for melhor para o Sporting, será o melhor para mim", disse o médio do clube de Alvalade após o treino dos leões, ontem na Suíça. "O que mais quero é jogar e mostrar o que valho. O futebol é muito bonito, mas é bonito para os que jogam".