O Sporting foi esta quinta-feira cilindrado pelos austríacos do LASK Linz, em Alvalade, e saiu da Liga Europa pela porta pequena e sem brio.









Rúben Amorim regressou ao banco, já recuperado da Covid-19, e promoveu apenas uma alteração no onze ao colocar Nuno Santos, também ele recuperado da doença, no lugar do lesionado Jovane Cabral. Mas cedo se percebeu que o leão estava doente. As dificuldades em sair com a bola face à pressão exercida pelos austríacos eram gritantes. Houve demasiados passes errados e pouca capacidade de criar problemas.

Só o golo de Trauner acordou o leão. Num pontapé de canto estudado, o defesa-central cabeceou sem oposição para o 1-0.





A reação dos leões surgiu, mas sem eficácia. Vietto isolado permitiu a defesa do guardião austríaco. Depois foi Nuno Santos também a desperdiçar uma ocasião soberana. Isolado, tentou o passe para a zona central, permitindo o corte fácil de Trauner, o melhor em campo.





O Sporting mostrava-se mais afoito e o golo surgiu por Tiago Tomás, o jovem de 18 anos que tem sido uma das revelações da equipa. Matheus Nunes deu início à jogada e Nuno Santos fez a assistência.





Os leões foram para o intervalo convencidos que poderiam dar a volta ao marcador. Nada mais errado.





Na etapa complementar, os austríacos arrancaram para uma goleada humilhante.





Os erros ofensivos permitiram a Raguz fazer o 2-1, num lance onde Porro fica mal na fotografia. A partir daqui foi o descalabro leonino. Antes, Nuno Santos ainda reclamou com razão uma grande penalidade, mas de nada serviu, pois não há videoárbitro.





Coates viu-se ultrapassado e travou Balic em falta, apesar de ter tocado primeiro na bola. Foi expulso e pior foi o golo que surgiu do livre direto por Michorl.





A desorientação foi então generalizada e Gruber aproveitou uma bola perdida por Pedro Gonçalves para fazer um chapéu a Adán.





Os austríacos podiam ainda ter marcado o quinto e o sexto golo, não fossem as intervenções de Adán.





Os leões ficam de fora da fase de grupos das provas europeias, algo que não acontecia desde a temporada 2013/14. A equipa de Rúben Amorim sai pela porta pequena, numa semana onde a contestação ao presidente foi enorme, feita pelas claques e na Assembleia-Geral.



Sonho cai ao 24.º penálti

O Rio Ave esteve perto de afastar o poderoso AC Milan, mas o sonho de seguir para a fase de grupos da Liga Europa caiu por terra após 24 penáltis.



O primeiro tempo foi equilibrado com a equipa de Mário Silva a anular o conjunto rossoneri que jogou com quase todos os habituais titulares. Só no segundo tempo o marcador mudou. Saelemaekers desfez o nulo aos 51’ num remate fora da área. Geraldes entrou, e passado pouco tempo empatou num remate espetacular de pé esquerdo. O jogo foi para prolongamento e no reinício, Dala, de pé esquerdo, fez o 2-1. Quando já se esperava pela festa, Borevkovic fez penálti que Calhanoglu marcou.



No desempate por penáltis e depois do Rio Ave ter várias chances para vencer, Donnaruma defendeu ao 24º penálti o remate de Aderlan.



Mourinho goleia (7-2)

O Tottenham, de José Mourinho, goleou, em casa, o Maccabi Haifa, por 7-2. Com esta vitória, os ingleses qualificaram-se para a fase de grupos da Liga Europa.



O sorteio desta nova fase da competição realiza-se esta sexta-feira, a partir das 12h00, em Nyon, Suíça. Portugal está representado por Benfica e Sp. Braga (ambos no Pote 1).