Sporting vai apresentar queixa por roubo de telemóvel a Frederico Varandas no estádio do Dragão

por desacatos entre jogadores e elementos das duas equipas, com o árbitro a mostrar vários cartões vermelhos.

O telemóvel do presidente do Sporting, Frederico Varandas, terá sido roubado, esta sexta-feira, no estádio do Dragão, durante o jogo entre o FC Porto e o Sporting.sabe que o Sporting vai apresentar queixa às autoridades por roubo do telemóvel de Varandas. O clube de Alvalade alega que quem ficou com o aparelho foi um elemento da segurança do FC Porto.O clássico desta sexta-feira ficou marcado

Após o apito final de João Pinheiro, os jogadores das duas equipas envolveram-se em empurrões, com o árbitro a expulsar quatro jogadores, dois de cada equipa - os 'dragões' Marchesín e Pepe e os 'leões' Tabata e Palhinha -, além de alguns elementos das estruturas.