Sporting vence Benfica no primeiro jogo da final do campeonato de futsal

Segundo jogo da final disputada à maior de cinco partidas disputa-se a 20 de junho.

Por Lusa | 17:55

O bicampeão Sporting colocou-se este sábado em vantagem na final do campeonato protuguês de futsal, ao vencer em casa o Benfica, por 5-4, no primeiro encontro da decisão.



Os 'encarnados' estiveram a vencer por 2-0, com golos de Fernandinho (03 minutos) e Raul Campos (15), que bisaria aos 32, mas Fortino (17, 23 e 29), Divanei (30) e Merlim (37) marcaram os golos dos 'leões'. Robinho ainda reduziu a poucos segundos do final.



O segundo encontro da final, que será disputada num máximo de cinco partidas, disputa-se em 20 de junho, na Luz.