Sporting vence e sobe a líder no futsal

O Sporting recebeu e venceu (2-0) ontem o Benfica, em jogo da fase regular do campeonato de futsal, garantindo o primeiro lugar, agora com mais dois pontos do que o rival.

A primeira derrota das águias começou a ser materializada ainda no primeiro tempo. Taynan e Léo marcaram para os leões, que foram sempre mais pragmáticos e objetivos. Na segunda metade, o Benfica passou grande parte do tempo a jogar com cinco jogadores de campo, mas nunca conseguiu ultrapassar o guarda-redes Gonçalo Pinto, que esteve insuperável.

Quando estão disputadas 17 jornadas, o Sporting lidera com 46 pontos, mais dois que o Benfica. No próximo fim de semana, os leões vão ao pavilhão do terceiro classificado, Quinta dos Lombos, enquanto as águias já realizaram o jogo relativo à 18ª jornada (vitória em casa com o Portimonense, 7-0).

"Nada está decidido, ainda há muitos pontos em disputa e queremos melhorar as nossas prestações", disse ontem Nuno Dias, treinador do Sporting. O seu homólogo do Benfica, Joel Rocha, considerou que a sua equipa foi "prejudicada pela desinspiração na finalização e por erros na saída de pressão".