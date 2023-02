Sporting vence Midtjylland e está nos oitavos de final da Liga Europa

O Sporting qualificou-se hoje para os oitavos de final da Liga Europa de futebol, ao vencer em casa do Midtjylland, por 4-0, no jogo da segunda mão do 'play-off'.

Depois de ter marcado o golo do empate em Alvalade (1-1), na primeira mão, Coates inaugurou o marcador aos 21 minutos, com Pedro Gonçalves (50 e 77) a bisar e Gartenmann a marcar na própria baliza (85), num encontro em que o Sporting jogou com mais um jogador desde os 38, por expulsão de Paulinho.

O Sporting fica a conhecer o adversário nos oitavos de final na sexta-feira, em Nyon, na Suíça, num sorteio marcado para as 12h00 locais (11h00 em Lisboa).