Sporting vence Valladolid com reviravolta

O Sporting venceu esta sexta-feira os espanhóis do Valladolid, por 2-1, mas foi preciso estar a perder para mostrar o seu melhor futebol.









Rúben Amorim colocou cinco dos seis reforços do Sporting no onze, mas a equipa mostrou-se cansada e com processos lentos, frente ao adversário mais cotado desta pré-época. Mesmo assim, os leões foram sempre mais fortes e perigosos.

O adversário também não ajudou muito no primeiro tempo. Lento, previsível e com grandes dificuldades na construção. Adormeceu o jogo e os... leões.





Mas houve algumas notas para Amorim apontar: Adán deu grande segurança fora dos postes; Porro mostrou-se um pouco perro, mas registou boas subidas e um remate com perigo; e Tiago Tomás revelou um apetite interessante pela baliza rival. Primeiro com um remate forte e depois com uma bomba ao poste, este último já na segunda parte.





E foi neste período que o leão se revelou. Feddal cometeu uma grande penalidade, a segunda em três jogos, ao cortar uma bola com a mão. Sekou Gassama não perdoou.





E foi o mesmo Feddal quem iniciou a reviravolta com um bom golpe de cabeça a cruzamento de Wendel.





Amorim tirou Antunes, fez recuar Nuno Santos e colocou Vietto a extremo. As combinações com Jovane melhoraram bastante. A entrada de Palhinha deu mais consistência e criatividade ao meio-campo leonino. Jovane triplicou o rendimento e ganhou um penálti que converteu, ainda antes de Nuno Santos ter rematado ao poste.





Jovane ainda ofereceu um golo a Vietto, mas estava fora de jogo. Triunfo justo, após uma primeira parte muito fraca.







Ensaio geral da liga frente ao nápoles



O Sporting vai fazer o derradeiro teste para a Liga no Troféu dos Cinco Violinos na terça-feira com o Nápoles. Este será o último jogo antes da estreia com o Gil Vicente, no dia 19.





reforços em destaque



Adán



Seguro e com presença na área. Forte a sair dos postes e não treme com a bola no pé. Sem culpa no golo.





Feddal



Central duro e difícil de ultrapassar. Voltou a cometer um penálti (bola na mão). Redimiu-se com o golo.





Tiago Tomás



O jovem avançado foi dos mais perigosos. Um remate para defesa de Roberto e uma bomba ao poste.



Dívida por Amorim deve acabar nos tribunais

O Sp. Braga pode avançar com uma queixa nos tribunais contra o Sporting devido ao não pagamento do valor em dívida pela transferência de Rúben Amorim. Em causa estão 11,8 milhões de euros que os arsenalistas entendem que os leões ainda têm a pagar pela transferência do treinador, no início de março deste ano.



O Sp. Braga defende que o Sporting estava obrigado a pagar até ontem a totalidade do valor em dívida. Os leões não se manifestaram ontem, mas já revelaram no passado qual é o seu entendimento: a crise provocada pela pandemia de Covid-19 suspendeu os prazos acordados.



O clube minhoto não se conforma com esta interpretação e está a ponderar tomar uma posição mais dura, apurou o Correio da Manhã junto de fonte arsenalista. Além da participação já feita à FPF e à UEFA, a direção do Sp. Braga estava ontem, à hora de fecho desta edição, a avaliar se avançava de imediato com uma queixa nos tribunais desportivos e civis. "É lamentável que o Sporting comece uma nova edição do campeonato nacional com um treinador que continua por pagar", refere ao CM a citada fonte.



Face ao extremar das relações ao longo dos últimos meses, o processo não será de fácil resolução. É que, além dos prazos, os clubes não se entendem quanto aos valores. O Sp. Braga reclama uma penalização de 10% sobre o valor da cláusula de rescisão do técnico (12,3 M € com IVA incluído), num valor total de 1,51 M € que o Sporting não reconhece. Somando os juros à data de 31 de agosto (455 mil euros), os arsenalistas calculam o montante da transferência em 14,3 M €. Como o Sporting já pagou 2,5 M € em abril, à data de ontem o clube minhoto pretendia cobrar 11,8 M €.