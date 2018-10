Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting visita Vorskla Poltava com ambição e várias 'baixas' na equipa

O encontro dos leões com o Vorskla está marcado para as 17h55 de quinta-feira.

O Sporting cumpre na quinta-feira a segunda partida no grupo E da Liga Europa de futebol com a visita ao Vorskla Poltava, num jogo para o qual vai desfalcado, mas com ambição de voltar a vencer.



Depois do triunfo no arranque da competição sobre os azeris do Qarabag, no Estádio José Alvalade, por 2-0, com golos dos extremos Raphinha e Jovane Cabral, a equipa comandada pelo técnico José Peseiro enfrenta agora um adversário que foi derrotado na primeira jornada pelo Arsenal, por 4-2, com a pretensão de manter o registo europeu invicto.



Apesar da réplica esforçada em Londres, os ucranianos estiveram a ser goleados e só um último fôlego atenuou os números do desaire, graças aos golos de Chesnakov e Sharpar. O terceiro classificado do anterior campeonato da Ucrânia vai procurar fazer valer o fator casa, onde ainda não perdeu esta época e somou quatro vitórias em quatro encontros.



Para esta partida, os 'leões' estão longe de se encontrar na máxima força, face às ausências por lesão do defesa Jérémy Mathieu, do médio Rodrigo Battaglia e do avançado Bas Dost, além da incógnita em relação a Nani, que ficou de fora do desafio de sábado com o Marítimo devido a um "comportamento inadequado" na semana passada, em Braga, nas palavras do técnico.



Contudo, nem as 'baixas' hipotecam o teórico favoritismo do Sporting para a estreia contra o Vorskla. Além da diferença de qualidade a nível individual entre os dois conjuntos, até a história joga do lado da formação de Alvalade, com cinco vitórias e um empate em seis deslocações à Ucrânia.



No outro embate do grupo, o Arsenal, líder em igualdade pontual com os 'leões', efetua uma longa viagem até Baku, capital do Azerbaijão, para defrontar o Qarabag. A equipa orientada pelo técnico espanhol Unai Emery é apontada como uma das favoritas à sucessão do Atlético de Madrid na galeria de vencedores da Liga Europa.



Fora das contas do grupo E, a segunda jornada da prova conta também com outros duelos interessantes, nomeadamente os embates Salzburg-Celtic (grupo B), Zenit-Slavia Praga (grupo C), Eintracht Frankfurt-Lazio (grupo H) e, sobretudo, AC Milan-Olympiacos (grupo F), no qual a formação grega liderada por Pedro Martins ambiciona surpreender na deslocação a Itália.



O encontro do Sporting com o Vorskla está marcado para as 17h55 (hora de Lisboa) de quinta-feira, no estádio Oleksiy Butovsky Vorskla, em Poltava, e conta com a arbitragem do juiz montenegrino Nikola Dabanovic.