Tavares Pereira felicita Varandas mas fica "atento" às promessas

Por Lusa | 15:06

Fernando Tavares Pereira, um dos candidatos derrotados das eleições para os órgãos sociais do Sporting, felicitou este domingo o novo presidente do clube lisboeta, Frederico Varandas, advertindo que estará "atento" ao cumprimento das promessas eleitorais.

"Gostaria de dar os parabéns ao Dr. Frederico Varandas pela vitoria alcançada, que lhe confere total legitimidade para dirigir os destinos do nosso clube", assinalou Tavares Pereira, em nota enviada à agência Lusa, adiantando que Frederico Varandas passou a ter em si "um apoiante".

O candidato derrotado pela lista G, que destacou a necessidade de estabilizar as contas do clube e da SAD, pediu "paz e serenidade" aos sócios do Sporting, assegurando que jamais utilizará "os meios de comunicação social ou as redes sociais para fazer qualquer tipo de crítica".