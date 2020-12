O Tottenham, treinado por José Mourinho, venceu o Arsenal, em casa, por 2-0, na 11ª jornada da Liga inglesa. Os ‘spurs’ levaram a melhor no verdadeiro dérbi de Londres (tendo em conta a rivalidade entre os adeptos) e continuam na liderança do campeonato, com os mesmos pontos do campeão Liverpool.









Os golos surgiram ainda na 1ª parte e pelos suspeitos do costume, Son e Kane. A dupla de atacantes do Tottenham está numa forma incrível. A equipa orientada pelo treinador português chegou à vantagem logo ao minuto 13 e com um golaço de Son, avançado sul-coreano, após assistência de Harry Kane. Aos 45+1’ inverteram-se os papéis, com Son a fazer o passe para o golo do artilheiro inglês. Kane, de 27 anos, tornou-se no jogador com mais golos neste dérbi (11), mas também chegou aos 250 golos na carreira e aos cem pelos ‘spurs’, em casa.

O Liverpool recebeu o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, e goleou por 4-0. Salah fez o primeiro (24’), Wijnaldum aumentou a vantagem dos ‘reds’, já na 2ª parte. Matip fez o terceiro (67’) e um autogolo de Nélson Semedo fechou a contagem. Diogo Jota foi lançado por Jürgen Klopp aos 73’.