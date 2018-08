Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Stacchiotti arrasa no sprint

Italiano soma 2ª vitória na Volta a Portugal, depois do triunfo na primeira etapa. Terça é o dia de repouso e quarta arranca 2ª fase da prova.

Por Ricardo Miguel Costa | 02:38

O italiano Riccardo Stacchiotti (MsTina-Focus) venceu esta segunda-feira a quinta etapa da 80ª Volta a Portugal, num percurso de 191,7 quilómetros que ligou Sabugal a Viseu. É a segunda vitória do ciclista, depois de ter vencido a primeira etapa, em Albufeira.



Desta vez, Stacchiotti bateu, num renhido sprint, o espanhol Enrique Sanz (Euskadi-Murias) e o português João Matias (Vito-Feirense-Blackjack) que completaram o pódio.



"É a segunda vitória na Volta a Portugal, estou verdadeiramente feliz. Chegámos ao meio e com duas vitórias, estou muito feliz", disse Riccardo Stacchiotti, após o sprint.



No topo da classificação geral continua Raúl Alarcón (W52-FC Porto), que segurou a camisola amarela e lidera confortavelmente, com 52 segundos de avanço sobre o segundo classificado, Jóni Brandão (Sporting- -Tavira).

Hoje os ciclistas vão beneficiar do dia de descanso, depois de encerrada a primeira fase da competição. Amanhã, a sexta etapa vai ligar Sernancelhe a Boticas, num percurso de 165,4 quilómetros.



Queda de Rui Vinhas

O ciclista Rui VInhas (W52- -FC Porto) sofreu uma queda que o deixou visivelmente em mau estado, mas terminou a corrida. "Tem lesões na cara, nos cotovelos, na anca esquerda e sobretudo dores num ombro", explicou o diretor da W52 Nuno Ribeiro. O ciclista foi ao hospital no fim da etapa.



Etapa para amadores

O dia de descanso da Volta a Portugal é um dia de festa para os cicloturistas. É o dia em que é permitido a todos fazerem uma etapa da prova, que termina com um almoço convívio. Esta etapa, aberta a todos, tem 84 km e é disputada em vários ritmos. Inicia às 10h00 na Av. da Europa (Viseu).