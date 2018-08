Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Stacchiotti 'bisa' em etapas na chegada a Viseu da Volta a Portugal

Italiano conquistou esta segunda-feira o seu segundo triunfo na 80.ª edição da competição de bicicleta.

21:36

O italiano Riccardo Stacchiotti (Mstina Focus) conquistou esta segunda-feira o seu segundo triunfo na 80.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, impondo-se ao 'sprint' em Viseu, no final da quinta etapa, que começou no Sabugal.



Stacchiotti, que tinha vencido a primeira etapa, em Albufeira, concluiu esta segunda-feira os 191,7 quilómetros da tirada em 05h01.45 horas, batendo na chegada o espanhol Enrique Sanz (Euskadi-Murias) e o português João Matias (Vito-Feirense-Blackjack), segundo e terceiro classificados, respetivamente.



O espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto), campeão da Volta em 2017 e vencedor das terceira e quarta etapas, mantém-se na liderança da corrida, com 52 segundos de vantagem sobre Jóni Brandão (Sporting-Tavira), que ocupa o segundo lugar, e 1.41 minutos sobre o compatriota Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano), que segue em terceiro.



Na terça-feira, o pelotão vai gozar o único dia de descanso da prova, antes de retomar a corrida, na quarta-feira, com os 165,4 quilómetros da ligação entre Sernancelhe e Boticas.