Stefan Schwarz 'pede' a Ibrahimovic para rumar ao Benfica

Antigo jogador do Benfica, o sueco Stefan Schwarz tomou esta quinta-feira de 'assalto' as redes sociais, ao lançar publicamente um apelo para que o seu compatriota Zlatan Ibrahimovic deixe o AC Milan para finalizar a sua carreira no Benfica. Na sua publicação, o sueco de 51 anos, que atuou nas águias entre 1991 e 1994, diz mesmo já imaginar Zlatan e Jorge Jesus a trabalhar juntos."Quem não gostaria de ver o Zlatan acabar a sua carreira no Benfica e finalizar em estilo? Anda e permite aos adeptos do futebol português apreciar a tua competência e talento. Mesmo que seja só por um ano. Até já estou a ver aqueles dois teimosos (Jesus e Zlatan) juntos, sempre a querer o máximo tanto nos treinos como nos jogos. É isso que penso. É impossível?", questionou, numa publicação que já mereceu várias reações por parte dos adeptos encarnados.Ibrahimovic, refira-se, terminou vínculo com o AC Milan no final da temporada que há pouco terminou, mas a imprensa italiana refere que a sua continuidade no clube estará a ser negociada.