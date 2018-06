Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Steffan Effenberg ataca atletas ‘turcos’

Antigo internacional exige saídas de Özil e Ilkay Gündogan.

Por Luís Magalhães | 08:01

Steffan Effenberg, antigo internacional alemão e estrela do Bayern Munique, considera que Mesut Özil, médio do Arsenal, e Ilkay Gündogan, médio do Manchester City, deveriam ser expulsos da seleção alemã.



O ex-jogador acha inaceitável o facto de estes dois jogadores, de ascendência turca, se terem encontrado com Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia. O acontecimento foi mesmo muito criticado por vários setores políticos alemães.



Effenberg, no Mundial’98 em França, foi expulso da seleção por dirigir um gesto obsceno ao público e pensa que a Federação Alemã de Futebol (DFB) também deveria agir da mesma forma neste caso.



"Quando se aposta em valores como os que a DFB transmite, a única decisão é prescindir dos dois jogadores. Comigo não reagiram assim, por isso não estou a ver uma linha definida", sublinhou.