15:00

Sturaro já está em Lisboa para reforçar o Sporting. O médio disse esta "feliz" com esta oportunidade, refere o Record Com Lazio, Fiorentina e Génova igualmente interessados, foi muito importante a vontade expressa do internacional italiano, de 25 anos, que deixou clara a sua preferência pelo Sporting, dado o projeto desportivo.