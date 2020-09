Suárez próximo da Juventus de Cristiano Ronaldo

Um processo burocrático indispensável, visto que no clube de Turim a quota de extracomunitários está preenchida. Suárez é casado com uma italiana, mas isso só por sim não é suficiente para obter a cidadania transalpina. Terá, por isso, de se submeter a um ‘exame’, que é visto como um processo burocrático rotineiro. Após esse expediente ser-lhe-á concedido o passaporte italiano e fica então habilitado a jogar como comunitário na Juventus.



Luis Suárez, avançado que está de saída do Barcelona, está muito próximo de se tornar companheiro de Cristiano Ronaldo na Juventus, na nova época. Segundo informações provenientes de Itália, o ponta de lança uruguaio de 33 anos, tido como um dos melhores jogadores do Mundo na sua posição, está a tratar de todo o expediente necessário à obtenção da nacionalidade italiana.Um processo burocrático indispensável, visto que no clube de Turim a quota de extracomunitários está preenchida. Suárez é casado com uma italiana, mas isso só por sim não é suficiente para obter a cidadania transalpina. Terá, por isso, de se submeter a um ‘exame’, que é visto como um processo burocrático rotineiro. Após esse expediente ser-lhe-á concedido o passaporte italiano e fica então habilitado a jogar como comunitário na Juventus.

A ‘marcha-atrás’ de Lionel Messi no Barcelona, que vai permanecer no clube depois de ter dito que queria sair, é vista na Catalunha como uma última possibilidade de evitar a ‘fuga’ de Suárez. Mas o avançado sul-americano tem feito saber, junto de amigos e fontes próximas, que não há volta a dar ao processo. Para ele, Barcelona é um caso encerrado, pois diz-se profundamente dececionado pelo facto de não ter sido tratado de acordo com o estatuto de terceiro jogador com mais golos da história dos culés.