Sub-19 vencem na estreia no Campeonato da Europa

Francisco Trincão bisou e deu os três pontos à seleção das quinas.

Por Ricardo Miguel Costa | 08:42

Portugal entrou a vencer no grupo A do Campeonato da Europa de sub-19, com Francisco Trincão em destaque no triunfo sobre a Noruega, por 3-1.



Em solo finlandês, a seleção portuguesa entrou melhor e colocou-se em vantagem aos 24 minutos, com um golo do avançado do Sp. Braga, Francisco Trincão. Os lusos dominavam o encontro e ampliaram a vantagem. Miguel Luís, médio do Sporting, surpreendeu os noruegueses com um cruzamento que só parou dentro da baliza, fazendo um golo de belo efeito, aos 40 minutos.



Portugal ia para o descanso com uma vantagem tranquila de dois golos. Na segunda parte a Noruega subiu linhas e conseguiu reduzir para 2-1 numa boa jogada individual do avançado Eman Markovic, aos 82 minutos.



O jogo aproximava-se do fim e os noruegueses arriscavam tudo. Contudo, num contra-ataque rápido, Francisco Trincão bisou e fez o 3-1, aos 90+3’, colocando um ponto final na partida.



O treinador português Hélio Sousa fez um balanço positivo do jogo: "Sabíamos que era uma equipa forte, que nunca dá o jogo por perdido. Foi uma final que foi vencida. Estávamos preparados para o caos que a Noruega ia criar e conseguimos gerir bem a situação."



Portugal joga com a Itália, quarta-feira, (18h30) e no dia 22 defronta a anfitriã Finlândia (16h30).