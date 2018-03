Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sub-21 foram do inferno ao céu em quinze minutos

Portugal recupera de desvantagem de dois golos na primeira vitória fora de casa.

Por Pedro Carreira | 01:30

O início foi desastroso, o final foi brilhante. Portugal entrou mal e chegou ao intervalo a perder por 2-0, mas deu a volta ao jogo, de forma categórica, com três golos de rajada no início da segunda parte. O quarto, marcado em cima do minuto 90, confirmou a vitória (4-2) dos sub-21 frente à Suíça, num jogo transmitido em direto e em exclusivo pela CMTV.



No sintético de Neuchatel, a equipa nacional surgiu irreconhecível. Depois do 7-0 de sexta-feira ao Liechtenstein, Portugal entrou displicente. E a perder. Djibril Sow fez o 1-0, com muitas culpas para Joel Pereira. Cümart aumentou para 2-0 perto do intervalo, com dúvidas sobre a posição do central suíço.



Portugal parecia aí destinado a mais um jogo sem vencer fora de casa na fase de qualificação para o Europeu de 2019 (derrota na Bósnia por 3-1 e empate 1-1 na Roménia).



Mas tudo mudou já depois do intervalo. Heriberto, que entrou após lesão de Rafael Leão, deu início à reviravolta aos 50 minutos, em contra-ataque. Aos 54’, e após uma primeira parte sofrível, André Horta empatou, num remate à entrada da área, que ainda sofreu um desvio. Portugal chegou de forma natural à vantagem aos 64’, com outro golo de um jogador ‘made in’ Benfica: João Félix.



A tranquilidade portuguesa chegou já perto do fim. Gil Dias partiu sozinho antes do meio-campo e fez o 4-2.



Boa prenda para Rui Jorge, no dia em que fez 45 anos.