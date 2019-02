Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Submarino amarelo afunda Sporting

Pedraza nas aspirações europeias. Golo do espanhol dá vantagem ao ‘submarino amarelo’. Exibição muito pobre dos leões.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

Pedraza no leão. O nome do autor do golo da vitória do Villarreal facilita trocadilhos, mas a coisa não está para brincadeiras: a equipa de Keizer jogou muito pouco, perdeu com o penúltimo classificado da Liga espanhola e ficou com um pé fora da Europa. Das bancadas de Alvalade, assobios, cânticos críticos e vários lenços brancos. O ‘submarino amarelo’ saiu por cima. Quem foi ao fundo foi mesmo o Sporting.



Com sete mudanças em relação à vitória na Feira, era grande a curiosidade para perceber o que aí vinha. Pouco tempo foi preciso. Aos 3’, o primeiro golpe. Chukwueze passou de mota por Acuña e o cruzamento sofreu dois desvios até chegar a Pedraza. Tiro disparado e 0-1.



Ainda as claques cumpriam o protesto silencioso dos primeiros minutos e já tinham mais com que reclamar. O cântico que abriu as hostilidades pedia suor na camisola, mas isso só não chega. Falta processo a este Sporting. Falta qualidade a este Sporting. Falta até crença no que se faz neste Sporting.



A procura incessante por Bas Dost em bolas longas e cruzamentos não deu mais do que pedidos de penálti. O perigo, relativo, chegou com pontapés de longe de Bruno Fernandes e Jovane - o primeiro à baliza foi aos 42’! Muito pouco para quem outrora marcava tanto.



A segunda parte abriu como a primeira, só que desta vez o Villarreal mostrou menos acerto na hora do remate. Carlos Bacca e Fornals não conseguiram ampliar a vantagem em nova entrada a dormir dos pupilos de Marcel Keizer.



No deserto de ideias, sobrava um oásis de esforço chamado Coates. Numa tentativa de empurrar a equipa para a frente - mas também ilustrativa do desacerto coletivo - o central uruguaio fez duas ou três incursões individuais ao ataque, com algum perigo para os espanhóis.



A melhor jogada do Sporting em todo o encontro ocorreria aos 69’. Saiu de um momento genial de Raphinha, com um drible seguido de cruzamento para Bas Dost. O remate do holandês encontrou defesa à altura do ex-portista Fernández. Pouco depois, de novo Raphinha, agora a atirar ao poste após canto de Bruno Fernandes.



No melhor momento leonino, Acuña teve o pior timing para uma entrada arriscada. Segundo amarelo, expulsão e leão - ainda mais - ao fundo. Assobios, cânticos de ‘joguem à bola’ e lenços brancos. Tempos difíceis, de novo, em Alvalade.



Lenços brancos para Marcel Keizer

Muitos lenços brancos e assobios marcaram o final do encontro esta quinta-feira em Alvalade. O técnico Marcel Keizer foi um dos principais visados pelos sócios leoninos que durante o jogo já tinham demonstrado o seu desagrado.



"Sou o responsável pela derrota e pela qualidade do jogo. Lenços brancos? Os adeptos podem fazer o que quiserem." O holandês reconheceu que a equipa entrou em pânico com o golo sofrido a abrir. "Não somos suficientemente bons com a bola e temos de melhorar isso. Agora temos dois dias e voltamos a jogar."