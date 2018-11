Jorge Martín sofreu fraturas na perna direita e no braço esquerdo.

23:58

A estreia de Jorge Martín no Moto2 ficou marcada por uma violenta queda no primeiro dia de testes em Jerez, esta sexta-feira. O piloto espanhol que substitui Miguel Oliveira, agora no MotoGP, teve de ser hospitalizado e sofreu várias fraturas.Apesar do acidente, Martín mantém-se confiante e afirma, numa publicação no Instagram, que foi um "começo brutal até à queda". O piloto diz ainda que vai regressar mais forte.Jorge Martín sofreu fraturas na perna direita e no braço esquerdo.