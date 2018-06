Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sul-coreanos trocaram as camisolas para confundir os adversários no Mundial

Selecionador daquele país lembra que ocidentais têm dificuldade em distinguir os asiáticos.

21:17

A Coreia do Sul promete ser um dos segredos mais bem guardados deste Mundial 2018. A um dia da estreia, diante da Suécia, surgiu a revelação de que durante a preparação, nos encontros com Bolívia e Senegal, os sul-coreanos encetaram uma nova tática para esconder a sua forma de atuar dos adversários. E no mínimo insólita...



"Mudámos as camisolas dos jogadores porque queríamos confundir os nossos adversários e evitar mostrar-lhes tudo. É certo que eles podem conhecer alguns dos nossos futebolistas mas sei que é difícil para os ocidentais distinguir pessoas asiáticas. Daí o motivo de termos feito isto", contou o selecionador sul-coreano Shin Tae-yong.



Com efeito, nas tais duas partidas antes da fase final apenas a estrela Son Heung-min (Tottenham) e o capitão Ki Sung-yueng usaram camisolas com os números habituais. Quanto aos restantes, poucos saberão...