Super-Bayern humilha Messi no Estádio da Luz

Um super-Bayern passou ontem por cima do Barcelona, como um rolo compressor (8-2), e garantiu a presença nas meias-finais da Liga dos Campeões, em que defrontará o vencedor do jogo Manchester City-Lyon (hoje em Alvalade).





No Estádio da Luz, um vendaval de futebol dos alemães varreu a equipa de Messi, que à meia hora de jogo já perdia por 4-1. Müller fez o 1-0 aos 4’. Foi também um jogador do Bayern que marcou o segundo golo da partida, mas na baliza errada, quando Alaba fez o 1-1. A máquina germânica não emperrou e marcou depois três golos em 9 minutos (22’, 28’ e 31’), por Perisic, Gnabry e de novo Müller. Na 2ª parte, com o Barcelona afundado (Nélson Semedo em noite trágica), o festim continuou com mais quatro golos (Kimmich, Lewandowski e bis de Coutinho), contra um do Barça (Suárez). Lisboa fica como uma nódoa negra na história dos catalães, na sua pior derrota europeia e a mais pesada da carreira de Messi.