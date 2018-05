O grupo dos Super Dragões que saiu em peregrinação a Fátima, e onde se inclui o chefe da claque Fernando Madureira, chegou esta sexta-feira ao Santuário.





Os adeptos seguiram a pé do Porto até ao espaço religioso para agradecer à santa a conquista do título por parte do FC Porto.



À chegada a Fátima, partilharam fotografias do feito nas redes sociais.



Este sábado, os dragões fazem em Guimarães o último jogo da época, seguindo depois para a festa de campeão, marcada para a Avenida dos Aliados, no Porto.