Super Liga Europeia com fim à vista: 'sobreviventes' da competição falam em "remodelação"

A Super Liga Europeia pode estar condenada.Esta terça-feira à noite foi anunciada oficialmente a primeira baixa, o Manchester City, mas em Inglaterra falava-se em, pelo menos, mais três possíveis (Chelsea, Barcelona e Atlético de Madrid) do grupo dos 12 fundadores da competição. Várias fontes foram mais longe, adiantando, mesmo, que os 12 clubes envolvidos no projeto estariam esta terça-feira a preparar uma estratégia visando o fim do grupo liderado por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.

Durante a manhã desta terça-feira, o ‘The Guardian’ anunciara que City e Chelsea estavam a hesitar manter-se entre os clubes fundadores do grupo. À noite, os ‘citizens’ fizeram um comunicado, anunciando o início formal dos procedimentos para se retirarem do grupo.





A notícia do ‘The Guardian’ adiantava, ainda, que muitos dos que se opõem à nova competição estimavam que menos de metade dos 12 clubes desejariam integrar a Super Liga. Outros olhariam para a competição como uma forma de obter melhores condições financeiras, admitindo consegui-las através da UEFA. É neste grupo que estarão Chelsea e Manchester City. Os adeptos dos ‘blues’ protestaram esta terça-feira contra a Super Liga, tendo o seu antigo guarda-redes Petr Cech, hoje dirigente, tentando, em vão, acalmar os ânimos.





A UEFA, segundo a Bloomberg (agência de informação financeira), está a preparar um contra-ataque. Para o efeito, discute com o Bayern e PSG, que estão contra a Super Liga (ver nestas páginas), e também com outros clubes que recusaram aderir ao grupo.



O organismo máximo do futebol europeu, ainda segundo a Bloomberg, está a trabalhar com um fundo de investimento britânico no sentido de propor uma nova LiChampions, mesmo depois de um outro modelo, a estrear em 2024, ter sido anunciado segunda-feira. A nova versão teria um orçamento inicial de cerca de 4,5 mil milhões de euros, com um possível aumento para 7 mil milhões.





A ideia da UEFA centra-se numa aposta em receitas adicionais para os clubes que participam na Champions. Com esta medida, a organização presidida por Aleksander Ceferin admite recuperar vários dos clubes que integram o grupo dos fundadores da nova prova.





Ainda do Reino Unido surgiram outras notícias que apontavam mesmo para o fim da Super Liga. Diversos órgãos de comunicação, com base em fontes de clubes da Liga inglesa envolvidos no projeto liderado por Florentino Pérez, avançaram que os 12 fundadores iriam reunir-se esta terça-feira com o objetivo de preparar a estratégia de saída. Além do City, que já se desvinculou, várias fontes apontavam o Barcelona e Atlético de Madrid como outros clubes que se retirarão.





pormenores



Medidas cautelares



O Tribunal do Comércio de Madrid determinou esta quarta-feira medidas cautelares para impedir qualquer ação, nomeadamente da FIFA, UEFA e federações, que inviabilize a Super Liga.





Premier League recusa



Os 14 clubes que se reuniram quarta-feira com a Premier League e a Federação Inglesa de Futebol condenaram unanimemente a Super Liga. Não participaram os seis emblemas que integram os fundadores da futura prova.





Liga espanhola e a morte



O presidente da Liga espanhola diz que Florentino Peréz “está perdido” e que o futebol não “está arruinado”. A Super Liga seria “ a morte do futebol”, acrescenta Javier Tebas.





Fernando Santos contra



Fernando Santos assume-se “contra a Super Liga”. “Não traz nada de positivo ao futebol”, afirma o selecionador nacional.





Árbitros indisponíveis



Os árbitros portugueses não estão disponíveis para arbitrar os jogos da Super Liga, anunciou o presidente da APAF.







O primeiro-ministro britânico aplaudiu a decisão da eventual saída de Chelsea e City da Super Liga. “Elogio-os por isso”, escreveu nas redes sociais. Boris Johnson espera que os outros clubes façam o mesmo.