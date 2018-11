Super-Otávio abre caminho ao triunfo do FC Porto na Madeira

Brasileiro saltou do banco e revolucionou o futebol dos portistas frente ao Marítimo.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Três minutos. Foi este o tempo que Otávio precisou de estar em campo para destruir a muralha insular e colocar o FC Porto na rota de uma vitória difícil, por 2-0, mas que permite garantir a liderança isolada da Liga.

O FC Porto sentiu grandes dificuldades para ultrapassar a bem estruturada equipa do Marítimo. O futebol dos dragões esteve longe de fluído. Lutou-se muito no meio-campo e as defesas apresentaram-se melhores do que os ataques.

E na primeira parte isso ficou bem patente. Um remate de Joel Tagueu à queima-roupa foi defendido por Casillas, naquele que foi o lance mais perigoso neste período. O melhor que a equipa de Sérgio Conceição conseguiu foram dois remates desenquadrados com a baliza por Alex Telles e Brahimi.

Pressentiam-se as dificuldades do FC Porto. Talvez a derrota do Benfica na véspera estivesse a toldar os movimentos de uma equipa sob pressão para aproveitar o deslize da Luz.

Certo é que, na segunda metade, o dragão arregaçou as mangas. Soares deu o mote com um remate à meia-volta a obrigar o guarda-redes Amir a aplicar-se a fundo para o travar.

O FC Porto começava a asfixiar os insulares. Uma falta precipitada de Lucas Áfrico sobre Soares valeu um penálti. Marega falhou. Nunca tinha falhado.

Entrou Otávio e mudou a história do jogo. Um super-Otávio. Mas houve outros protagonistas de valor naquela que foi a melhor jogada da partida. Brahimi, Soares e Marega, com uma assistência de calcanhar, colocaram a bola à mercê do brasileiro e estava feito o 1-0. A muralha insular caía pela primeira vez.

Voltou a cair três minutos depois. Óliver recuperou uma bola e arrancou em direção à baliza adversária. Correu, correu e passou para Otávio, que cruzou para Marega se redimir do penálti falhado. A vitória já não fugia. E os insulares sentiram isso mesmo, pois só assim se explica a reação intempestuosa de Danny, que acabou bem expulso. O Dragão triunfou, com justiça, num terreno difícil.



MAIS

Entrada de Otávio

Revolucionou por completo o jogo portista que estava a ser muito mastigado no meio- -campo. A sua entrada, por troca com Maxi, permitiu derrotar a muralha insular. Fez o 1-0 e assistiu para o segundo golo.



MENOS

Expulsão de Danny

Um jogador experiente como Danny não pode reagir a uma falta daquela forma. Acabou expulso, hipotecando qualquer hipótese de a equipa lutar pelo resultado. Mais grave por ser o capitão de equipa.



ARBITRAGEM

Penálti bem assinado

Arbitragem trabalhosa. Bem ao assinalar a grande penalidade por falta de Lucas Áfrico sobre Soares (puxou-o) e a expulsar Danny pela reação intempestuosa com uma chapada em Otávio. Bem no capítulo disciplinar e nos restantes lances. Teve sempre o jogo sob controlo.



"Fomos sempre intensos"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, considerou que a vitória dos dragões foi justa. "Com a nossa qualidade e mobilidade conseguimos chegar ao golo. Na segunda parte fomos sempre intensos e rápidos. O golo do Otávio foi uma jogada fantástica e a vitória é merecida." O técnico sublinhou ainda a importância de a equipa se focar em si mesma. "Sabemos o que temos pela frente. Se fizermos o nosso caminho, não temos de nos preocupar com as outras equipas", disse.