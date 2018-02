Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Super-Ronaldo marca golo 300

Português bisa na goleada caseira (4-0) frente ao Alavés.

Por Filipe António Ferreira | 25.02.18

Cristiano Ronaldo voltou este sábado a demonstrar que está num grande momento ao bisar na vitória caseira (4-0) do Real Madrid frente ao Alavés. O português marcou o golo 300 na Liga espanhola em 285 jogos (1,05 golos por partida). Isto num jogo que fica marcado por dois momentos de solidariedade de Ronaldo para com o colega Benzema. Já lá chegamos.



Na perseguição ao rival Atl. Madrid, no segundo lugar, o Real Madrid entrou em campo com o trio Bale, Benzema e CR7 no ataque. O Alavés só resistiu até perto do intervalo. Aí entrou em ação a sociedade Benzema e Ronaldo, com o francês a assistir de calcanhar o português, que rodou, já dentro da área, e rematou colocado para o 1-0. O craque não se esqueceu das críticas que têm sido feitas ao gaulês e nos festejos pediu aplausos para o colega. A namorada de CR7, Georgina Rodríguez, na bancada, correspondeu.



Após o descanso, Benzema voltou a assistir, mas agora para Bale fazer o 2-0. O golo 300 de Ronaldo acabaria por surgir à passagem da hora de jogo numa bela jogada coletiva. O português precisou de menos 41 jogos do que o argentino Messi para atingir o registo das três centenas de golos na Liga espanhola. Até final, Benzema fez o 4-0, de penálti, cuja marcação lhe foi oferecida pelo habitual marcador destes lances, CR7.



PORMENORES

28 golos na época

Ronaldo já leva 28 golos oficiais em todas as competições, os mesmos que Lionel Messi, do Barcelona. No campeonato, o português tem 14 contra os 22 do argentino (ontem bisou).



Perto do 50.º hat-trick

Ronaldo está a apenas um hat-trick do seu 50º na carreira. O português teve várias chances já depois de bisar, inclusive deixou Benzema marcar de penálti o 4-0 no Bernabéu.



Zidane feliz com gesto

"Estou contente com o gesto de Ronaldo. É um jogo de equipa, foi bom para o Benzema. Ele fez um bom jogo e merecia marcar um golo", disse no final do jogo o técnico Zinedine Zidane.