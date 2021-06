Supercomputador prevê vencedor 'surpresa' do Euro 2020

Um supercomputador que fez uma simulação de como deverá correr o Euro 2020 previu quem deverá ser o vencedor do campeonato europeu.O supercomputador, treinador por especialistas em futebol no Sportradar, indica que o torneio deverá ser conquistado pela República Checa que derrotará a Dinamarca em julho.De acordo com a previsão, os checos deverão eliminar os dinamarqueses numa final sofrida por 3 - 2, sagrando-se assim campeões pela primeira vez.Tanto a República Checa - que chegaram à final em 1996, perdendo para a Alemanha - e os vencedores dinamarqueses em 1992 (que só se sagraram campeões porque a Iugoslávia foi desqualificada) sabem o que é ao final do campeonato sem sentir o sabor da vitória.