"Supertaça é para motivar", diz Herrera

É o primeiro jogo oficial da temporada para os dragões. Capitão do FC Porto manifesta desejo de começar a época com um título.

Por Mário Morgado Ribeiro | 02:52

A Supertaça joga-se já no próximo sábado, em Aveiro, e Héctor Herrera, capitão do FC Porto, só pensa em começar a temporada com a conquista do troféu. "O título de campeão deu-nos esta possibilidade. Não há melhor motivação do que ganhar a Supertaça e arrancar o campeonato com um título. A festa da Liga já pertence ao passado. De nada vale recordarmos que fomos campeões se deixarmos de fazer aquilo que nos levou à conquista do campeonato. É uma final muito importante para começar bem a época", disse o médio mexicano em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol.



O Desp. Aves, vencedor da Taça de Portugal, é o adversário. Todos os cuidados são poucos para evitar que os avenses voltem a surpreender, à semelhança do que aconteceu com a vitória no Jamor frente ao Sporting (2-1). "Um ponto forte é a forma como defendem, em que estão todos comprometidos. Já joguei em clubes mais pequenos, ou mesmo na seleção quando jogo contra equipas maiores, a motivação é diferente. É claramente o que vai acontecer nesta Supertaça. Pessoalmente, não me considero favorito. É normal que a imprensa e as pessoas pensem isso, mas eu não me sinto favorito", referiu Herrera, que procura conquistar a primeira Supertaça portuguesa.



O jogador de 28 anos espera estar ao seu melhor nível para o jogo marcado para este sábado às 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro. "Quero apresentar- -me a 100% na Supertaça e conquistá-la. Para isso, não devemos dizer que somos os melhores, mas mostrar que somos os melhores. É isso que temos de fazer para ganhar este título."

O FC Porto procura vencer a 21ª Supertaça da sua história. Um título que foge desde a temporada 2013/14.



Lenho quer surpreende

u Nélson Lenho, capitão do Desp. Aves, acredita na conquista da Supertaça diante do FC Porto. "São onze contra onze e numa final tudo é possível", disse o defesa.



FC Porto recorre da suspensão de Francisco J. Marques

O FC Porto já recorreu ao Tribunal Arbitral do Desporto da suspensão de 60 dias de Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos azuis-e-brancos, imposta pelo Conselho de Disciplina.