O Supremo Tribunal de Justiça vai decidir se a instrução do caso dos emails do Benfica será realizada no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Matosinhos ou de Lisboa.Os dois tribunais declararam-se “territorialmente incompetentes” para realizar esta fase. A decisão está agora nas mãos do desembargador António Clemente Lima, presidente da 5ª secção do Supremo. O TIC de Matosinhos entende que é o TIC de Lisboa “competente” para a realização desta fase facultativa, requerida pelos três arguidos: o diretor de comunicação do FC Porto Francisco J. Marques, o ex-diretor do Porto Canal Júlio Magalhães e o comentador Diogo Faria, acusados de violação de correspondência e de acesso indevido, por divulgarem conteúdos de emails do Benfica.