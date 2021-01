Surto de Covid-19 relacionado com equipa de futebol espanhola já afeta 130 pessoas

O surto de Covid-19 na equipa principal do Sporting Gijón continua a somar números impensáveis. Este sábado, o 'La Nueva España' avança que o contágio de nove jogadores da formação espanhola já afetou mais de 130 pessoas, sendo que 100 delas estão isoladas apenas por prevenção - por se tratarem de contactos próximos aos casos positivos, com os restantes a testarem positivo ao novo coronavírus.

De acordo com a mesma fonte, a possível origem de contágio poderá ter ocorrido através de reuniões em hotéis ou até mesmo em suas casas durante as férias de Natal.

Entretanto, apesar das baixas, o plantel do Sporting Gijón continua a preparar o jogo diante do Lugo, a contar para a 20.ª jornada da LaLiga2, tendo realizado durante o dia de hoje a última ronda de testes PCR antes do embate entre as duas equipas.