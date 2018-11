Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeitas de fraude no futebol português levam a "processos de inquérito"

Autoridade Tributária passou a ‘pente fino’ os contornos de contratos que envolvem 15 jogadores.

O DCIAP instaurou "processos de inquérito" a seis clubes de futebol, por casos de "dupla representação de intermediários" - uma prática usada por clubes, agentes e jogadores para fugir aos impostos.



A informação foi avançada pelo ‘Expresso’, na edição deste sábado, com base em dados obtidos pela ‘Der Spiegel’ junto da plataforma Football Leaks e partilhada com o consórcio EIC. Ao que tudo indica, a Autoridade Tributária (AT) passou a ‘pente fino’ os contornos de contratos que envolvem 15 jogadores (quatro do Benfica, três do FC Porto, dois do Sporting, quatro do Estoril Praia, um do V. Guimarães e um do Marítimo).



O ‘Expresso’ diz ainda que outro balanço da DSIFE da AT, de outubro de 2017, dava conta de processos em curso que envolviam 19 jogadores dos três grandes.



No FC Porto eram seis (Marega, Roberto, Maxi Pereira, Danilo, Imbula e Pablo Osvaldo), no Sporting outros seis (Adrien, Elias, Aquilani, Bruma, Marcos Rojo e Teófilo Gutierrez) e no Benfica sete (Carrillo, Bilal, Pizzi, Jiménez, Júlio César, Jonas e Ola John).