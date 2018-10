Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeitas de resultado combinado no jogo entre PSG e Estrela Vermelha

Dirigente do emblema sérvio apostou cerca de cinco milhões de euros em como a equipa iria perder por cinco golos de diferença.

O jornal L'Équipe revela esta sexta-feira que a UEFA alertou as autoridades francesas para uma possível combinação de resultado no Paris SG-Estrela Vermelha (6-1), para a Liga dos Campeões desta época.



Segundo o diário gaulês, um dirigente do emblema sérvio apostou cerca de cinco milhões de euros em como a equipa iria perder por cinco golos de diferença, o que veio efetivamente a acontecer.



Com o brasileiro Neymar em destaque, autor de três golos, aos 20, 22 e 81 minutos, os restantes golos do PSG foram marcados pelo uruguaio Edinson Cavani, aos 37, o argentino Ángel di Maria, aos 41, e Mbappé, aos 70.



A formação sérvia chegou ao golo por Marko Marim, aos 71 minutos, logo após entrar em campo, concretizando uma das poucas ações ofensivas dos sérvios durante toda a partida.